Proteste in Francia, in fiamme l’ingresso del municipio di Bordeaux – Il video

La Francia è in fiamme anche oggi. A Bordeaux sono in corso scontri tra manifestanti contrari alla riforma delle pensioni di Emmanuel Macron e forze dell’ordine. Le immagini dei media locali mostrano l’ingresso del municipio della città messo a fuoco dalla folla scesa in strada nelle ultime ore. «Ci sono diverse decine di poliziotti e gendarmi feriti questo giovedì in Francia» ha riportato il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin. Sarebbero almeno 80 le persone fermate e più di 120 gli agenti feriti. «Condanniamo le violenze che si sono moltiplicate oggi in occasione della nona giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni», ha scritto poche ore fa su Twitter la prima ministra francese Elisabeth Borne. «Le violenze a cui abbiamo assistito oggi sono inaccettabili». A parlare alla nazione poche ore fa era stato lo stesso presidente Emmanuel Macron: «La riforma delle pensioni proseguirà il suo iter democratico», ha detto, sottolineando il rispetto per i sindacati ma la condanna di ogni violenza. Nonostante gli scioperi e le manifestazioni di piazza, comprese le due mozioni di sfiducia contro il governo, lo scorso 20 marzo, la riforma francese per portare l’età pensionistica da 62 a 64 anni è ufficialmente diventata legge. Il Paese dunque sembra non voler fermare la protesta: secondo i sindacati sono 240 i punti di raduno organizzati in tutta la Francia per continuare l’azione contro il governo.

