Scoperto quadro inedito di Pollock, il ritrovamento da 50 milioni di dollari in Bulgaria: sul retro la dedica a una diva di Hollywood

Destinata al mercato nero, un’opera inedita attribuita al grande pittore espressionista statunitense Jackson Pollock è stata rinvenuta nella capitale bulgara Sofia. La scoperta è avvenuta a seguito di un’operazione congiunta tra il Servizio nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata (Gdbop) e i servizi speciali greci. L’Interpol ha coordinato poi tutti i passaggi nell’ambito di un’attività volta a prevenire il traffico illecito di beni culturali. Il quadro scoperto lo scorso febbraio era rimasto nascosto nell’abitazione di un bulgaro a Sofia e, secondo le prime valutazioni degli esperti, il suo valore sarebbe superiore ai 50 milioni di dollari. A far sapere del ritrovamento sono state le autorità bulgare che per ora non hanno diffuso descrizioni o foto del quadro. L’opera che doveva essere venduta sul mercato nero, risalirebbe al 1949 e non farebbe parte dell’elenco ufficiale dei quadri di Pollock. Sul retro del quadro si legge una dedica alla star di Hollywood Lauren Bacall (1924-2014) in occasione del suo 25esimo compleanno. «Dedicato alla mia talentuosa e cara amica Lauren Bacall, buon compleanno», si legge nell’iscrizione. Rimane ancora da accertare se la calligrafia della dedica è dello stesso Jackson Pollock. Sempre sul retro della tela si vedono un timbro e una firma che certifica l’appartenenza del quadro alla collezione del defunto dittatore romeno Nicolae Ceausescu. Il dipinto di Pollock più prezioso finora mai venduto all’asta è il numero 17, 1951 per 53 milioni di dollari, acquistato durante la prima delle due aste ordinate dal tribunale della collezione d’arte di Linda e Harry Macklowe nel novembre 2021. Lo scorso maggio, il numero 31 di Pollock (1949), completato lo stesso anno del presunto Pollock trovato in Bulgaria, è stato venduto da Christie’s New York per 47 milioni di dollari.

