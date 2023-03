Cutro, trovata la 91esima vittima a un mese esatto dal giorno del naufragio

Questa mattina il ritrovamento del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, di un uomo di circa 30 anni

A un mese esatto dal naufragio di Cutro, il mare ha restituito un altro cadavere, il 91esimo dal giorno della tragedia. Gli uomini della capitaneria di porto e i vigili del fuoco hanno recuperato questa mattina il corpo in avanzato stato di decomposizione di un uomo dall’età apparente di 30 anni. Nel frattempo, le ricerche vanno avanti, come disposto dalla prefettura di Crotone. Secondo le testimonianze raccolte tra i superstiti del naufragio, sarebbero ancora dieci le persone che si trovavano a bordo del caicco e che ancora non sono state ritrovate. Delle 91 vittime recuperate finora, 35 sono corpi di minorenni, di cui 26 compresi nella fascia d’età tra 0 e 12 anni.

Foto di copertina: ANSA/CARMELO IMBESI

