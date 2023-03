Leonardo Lotto, il ragazzo rimasto paralizzato dopo un tuffo in mare: «Continuerò a combattere»

Leonardo Lotto, 24 anni di Aosta, è rimasto paralizzato dopo un tuffo in mare a fine febbraio a Melbourne in Australia. Il ragazzo, laureato in Economia alla Bocconi e con un master a Singapore, batte la testa contro la sabbia. E non riesce più a muoversi. In ospedale, racconta il Corriere della Sera, gli diagnosticano la «frattura delle vertebre C3 e C5» e la «spina dorsale danneggiata». «Ci sono tante frasi che possono avere un impatto sulla tua vita, ma non ce ne sono tante che possono cambiarti completamente la vita come questa… sono paralizzato dalle spalle ai piedi. Riesco a sentire una piccola parte del mio corpo e riesco a muoverne ancora meno». Quale disperazione possa aver attraversato in quelle ore Leonardo si può solo immaginare. «Non passa giorno che non rifletta su come in un attimo la vita possa cambiare, in un modo che non avrei mai immaginato» scrive a un mese dall’incidente su Instagram.

I genitori erano volati in Australia mentre il ragazzo subiva la prima operazione. Ora la riabilitazione che sarà lunga e difficile. Nella foto che ha pubblicato su Instagram Leonardo indossa una t-shirt bianca con la frase di Mario Draghi “Whatever it takes”. E si prepara a fare tutto il possibile per recuperare. Ora è in Italia, ricoverato a Milano all’ospedale Niguarda. Per lui gli amici hanno avviato una raccolta fondi su gofundme. Che servirà a coprire i costi delle terapie e della riabilitazione nei centri specializzati. In poche ore sono stati raccolti quasi centomila euro. Ma è solo l’inizio. «Continuerò a combattere e farò tutto ciò che serve. A volte cadrò, ma alla fine mi rialzerò, vivendo sempre giorno per giorno, superando i momenti più bui», scrive Leonardo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: