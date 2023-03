Strage nella scuola di Nashville, la polizia rilascia il filmato della killer che spara nell’istituto – Il video

La polizia di Nashville ha rilasciato le immagini dell’assalto alla Convent School da parte di Elizabeth Audrey Hale, 28 anni. Hale ha ucciso tre bambini di 9 anni, la preside, il custode e una supplente, prima di finire sotto i colpi della polizia. Si tratta delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della scuola elementare. In una si vede Hale sfondare a colpi di fucile la vetrata di una porta laterale e entrare nel plesso, passando attraverso il buco creato nel portone. La donna indossa un cappellino rosso con visiera, pantaloni mimetici, sneakers e giubbotto da cacciatore, senza maniche. Imbraccia un fucile. Nelle immagini a circuito chiuso Hale punta più volte quello che appare un’arma da guerra tipo Ar-15, spara qualche colpo, controlla alcune porte, poi ne apre una e spara a qualcuno che non appare nel quadro. In un’altra ripresa, la killer percorre il corridoio principale, deserto. Da lì, salirà al piano superiore e compirà la strage. L’assalto durerà quattordici minuti in totale.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: