Adesione alla Nato, il parlamento turco dà il via libera alla Finlandia: è il 31esimo paese a entrare nell’Alleanza Atlantica

Dopo il via libera dell’Ungheria e le aperture del presidente Recep Tayyip Erdogan al termine dell’incontro con il suo omologo finlandese Sauli Niinisto ad Ankara di alcuni giorni fa, oggi – giovedì 30 marzo – il parlamento turco ha dato il via libera all’adesione della Finlandia alla Nato. L’assemblea ha ratificato i l protocollo, come riferisce l’agenzia di stampa Anadolu, e il paese scandinavo è così il 31esimo a entrare nell’Alleanza Atlantica. Per quanto riguarda la Svezia invece, Ankara non ha ancora dato il suo via libera: a pesare sulle trattative c’è la richiesta della Turchia dell’estradizione di alcuni militanti ritenuti terroristi che Stoccolma si rifiuta di accettare. L’approvazione dell’adesione finlandese è passata con un voto quasi unanime dell’assemblea, con 276 favorevoli e la sola astensione del partito filo-curdo Hdp. Ora si attendono alcuni passaggi formali affinché l’adesione diventi ufficiale. Intanto il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha espresso soddisfazione per il risultato della votazione: «Questa renderà l’intera famiglia della Nato più forte e più sicura».

Foto di copertina: EPA/NECATI SAVAS | Il presidente finlandese Sauli Niinisto e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan in un incontro ad Ankara, in Turchia (17 marzo 2023)

