No! Questo video non mostra un europarlamentare mentre fa uso di cocaina in aula

Circola un video che dimostrerebbe l’uso della cocaina presso il Parlamento europeo. Non viene indicata l’identità dell’uomo ripreso mentre cosparge della polvere in mano per poi “sniffare” come se nulla fosse in aula, mostrandosi estremamente soddisfatto. C’è un particolare che non quadra, ossia la sedia e il luogo dove sarebbe avvenuto il fatto, che non sembrano affatto appartenenti all’europarlamento. Di fatto, non lo è.

Per chi ha fretta

Il luogo della ripresa non sembra affatto il Parlamento europeo, il mobilio non corrisponde a quello delle aule di Strasburgo e Bruxelles.

L’uomo ripreso non è un parlamentare europeo, ma uno tedesco.

Le riprese si sono svolte presso il parlamento tedesco.

Il parlamentare fa uso di “tabacco da fiuto”.

Analisi

Ecco una delle condivisioni riscontrate via Facebook:

Al Parlamento Europeo prendono la cocaina dal vivo. E poi votano qualsiasi cosa.

Tra i primi a diffondere il video, ottenendo oltre 1,3 milioni di visualizzazioni, è stato l’account Twitter @GraphicW5 (nota: la spunta blu è dovuta all’abbonamento a Twitter Blue):

A video of alleged cocaine use in the European Parliament stirs up a sense of class protest in German and European protesters ahead of more strikes.

I seggi del Parlamento europeo

Il luogo dove siede il personaggio non sembra affatto il Parlamento europeo. Ecco l’aula di Strasburgo, dove i colori di sedie e tavoli sono invertiti rispetto al video:

Ecco quella di Bruxelles:

Non è un parlamentare europeo

A fare chiarezza sono stati i colleghi di Delfi, individuando l’identità dell’uomo nel video. Si tratta di Jens Maier, membro del Parlamento tedesco appartenente al partito di estrema destra tedesco AfD (Alternative fur Deutschland). Il suo nome non compare nell’elenco dei parlamentari europei (qui).

Non è la prima volta che viene filmato nell’atto di “sniffare” qualcosa. Nella seguente diretta streaming registrata e pubblicata su Youtube, Maier compie lo stesso gesto ripreso dalle telecamere:

Dal video si evidenzia un altro elemento: il video diffuso online non è stato ripreso dal Parlamento europeo, ma da quello tedesco.

Come indicato dai colleghi di Maldita, lo stesso Maier aveva spiegato in un’intervista del suo utilizzo di “tabacco da fiuto” (Schnupftabak).

Conclusioni

L’uomo ripreso nel video non era affatto un europarlamentare che “sniffava” cocaina durante una seduta in aula. L’uomo è un parlamentare tedesco e membro del Parlamento tedesco, luogo dove è stato ripreso il video. Si tratta del parlamentare di estrema destra Jens Maier, amente del “tabacco da fiuto”.

