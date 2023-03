Agrigento sarà Capitale della cultura 2025: il dossier vincente che include anche Lampedusa – Il video

Sarà Agrigento la città Capitale italiana della Cultura 2025. La proclamazione è avvenuta oggi, venerdì 31 marzo, al ministero della Cultura a Roma, alla presenza dal ministro Gennaro Sangiuliano e di tutti i sindaci delle città in corsa per la proclamazione. Agrigento l’ha spuntata sulle altre 9 città candidate: Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio (nel Viterbese), Monte Sant’Angelo (in provincia di Foggia), Orvieto (in provincia di Terni), Pescina (in provincia de L’Aquila), Roccasecca (in provincia di Frosinone) e Spoleto (in provincia di Perugia). «La ricchezza di articolazioni di luoghi ce l’abbiamo solo noi e ci viene dalla nostra storia: l’Italia è un super-potenza culturale, in questo la storia ci ha baciato, dandoci un unicum di diverse civiltà che si sono sedimentati sul nostro territorio», ha sottolineato il ministro Sangiuliano durante la cerimonia nella Sala Spadolini del MiC. Il ministro della Cultura ha poi aggiunto: «L’Italia ha due grandi pilastri su cui fondare la propria crescita: da una parte il genio italico dell’impresa, dall’altra la cultura dei nostri territori. Venezia, Firenze, la mia Napoli, ovviamente Roma, Milano, ma è nelle città più piccole che troviamo l’autenticità profonda dell’essere italiani. Gli italiani di oggi sono all’altezza della grande storia che è stata tramandata loro? Io auspico di sì». Il ministro Sangiuliano, in chiusura, ha anche anticipato che dal 2024, oltre alla città capitale della Cultura (quest’anno sono Bergamo e Brescia, mentre per il 2024 è stata scelta Pesaro, ndr) e quella del Libro (quest’anno Genova) dal prossimo anno sarà indetta anche la Città dell’arte contemporanea.

Il dossier vincente

Il dossier presentato da Agrigento, curato da Roberto Albergoni e dal suo staff di progettisti per conto del Comune guidato dal sindaco Gianfranco Miccichè, s’intitola «Il sé, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazioni culturali». Il progetto culturale prevede il coinvolgimento dei territori non solo di Agrigento, ma anche dei Comuni circostanti e di Lampedusa, al fine di poter esplorare «l’armonia e i conflitti tra i 4 elementi di Empedocle (acqua, aria, terra e fuoco)». Nel dossier vincente sono presenti 44 progetti di cui 17 internazionali per indagare le relazioni tra gli esseri umani in una prospettiva di pace con la natura.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: