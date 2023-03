Si spogliano e fanno il bagno nudi tra i passanti: l’ultima bravata dei turisti a Venezia – Il video

Nuovo caso di degrado a Venezia, dove un gruppo di ragazzi è stato beccato a fare il bagno completamente nudi. A scovare la comitiva è stato ancora una volta lo smartphone di un passante che ha mandato il video alla pagina Facebook Venezia non è Disneyland, che raccoglie e denuncia i sempre più frequenti casi di malcostume dei turisti. «Non te lo fai un bagno in rio Terà Ognissanti a Dorsoduro il 30 marzo?» Ironizza la pagina mostrando le immagini volutamente sfocate del gruppo che si toglie i vestiti e si butta nell’acqua ghiacciata, mentre in tanti passano vicino a loro in biancheria intima. Solo qualche giorno fa era emerso un altro caso che aveva scatenato polemiche, quando un uomo si è tuffato dal tetto di un palazzo a San Pantalon con gli amici che lo riprendevano per mandarlo subito sui social.

