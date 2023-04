MotoGp, Marco Bezzecchi vince in Argentina ed è il nuovo leader della classifica

È la prima vittoria per il 24enne, che guida Ducati, in questa classe

Marco Bezzecchi del team Mooney VR46 Ducati, vince il suo primo Gran Premio, in Argentina sul circuito di Termes de Rio Hondo, e vola in testa alla classifica mondiale con 50 punti. Dietro di lui Bagnaia, a -9, che nella gara di oggi domenica 2 aprile è scivolato sulla pioggia a otto giri dal termine della gara, arrivando poi 16esimo. Secondo posto per il francese Johan Zarco su Ducati, terzo lo spagnolo Alex Marquez su Aprilia e quarto un altro italiano Franco Morbidelli su Yamaha.

