La Finlandia entra a far parte della Nato: «Giornata storica». La minaccia del Cremlino: «Prenderemo contromisure»

La Finlandia entra ufficialmente a fare parte della Nato. È il 31esimo Paese membro dell’Alleanza Atlantica. Per il segretario generale dell’Organizzazione, Jens Stoltenberg, oggi 4 aprile «è una giornata storica perché tra poche ore accoglieremo la Finlandia come trentunesimo membro della nostra Alleanza», ha detto al suo arrivo alla ministeriale Esteri al quartier generale della Nato a Bruxelles. «Basta guardare alla mappa per capire quanto la Finlandia sia strategica e importante per la sicurezza della regione baltica», ha evidenziato Stoltenberg, sottolineando come «da oggi l’articolo 5 del Trattato della Nato», che sancisce il principio della difesa collettiva dell’Alleanza, sarà applicato anche ad Helsinki, che «otterrà una garanzia di sicurezza di ferro». Il nuovo ingresso del Paese nel Trattato dimostra che «la Finlandia – ha aggiunto il Segretario generale – è un Paese sovrano e indipendente e che la Nato è un’alleanza di democrazie».

Il Cremlino: «Helsinki nella Nato una minaccia alla Russia»

Non si è fatta attendere la reazione di Mosca che – tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov – ha fatto sapere come la Russia sia pronta a «prendere contromisure per garantire la sicurezza del Paese», ha detto Peskov, citato dalla Tass. «L’ingresso della Finlandia nella Nato – ha aggiunto il funzionario russo – rappresenta una nuova escalation, ponendo una minaccia alla sicurezza della Russia». Per questo motivo, «Mosca seguirà con attenzione i movimenti di armi e infrastrutture militari sul territorio finlandese e annuncerà la sua risposta a tempo debito», ha concluso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: