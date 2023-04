Cosa pensa Melania Trump delle disavventure di Donald: «Non lo lascerà, vive in una torre d’avorio di negazione»

Melania Trump non lascerà il marito Donald nonostante i guai giudiziari che lo vedono coinvolto. Ad assicurarlo oggi ai media è una sua ex assistente e amica, ovvero Stephanie Winston Wolkoff. Nel suo colloquio con il New York Post Stephanie ha detto che Melania «vive in una torre d’avorio di negazione». E adopera il silenzio come una sorta di scudo protettivo. «È la sua arma preferita», ha aggiunto l’amica. Sostenendo che «sarà al fianco del marito, come sempre. Non credo che si senta umiliata. Di certo è arrabbiata ma non lo sta lasciando». E questo perché «d’altra parte sapeva a cosa andava incontro quando ha sposato il tycoon. Il suo mezzo di sopravvivenza è far finta che non sia mai successo».

Stephanie Winston Wolkoff ha rivelato che «in privato, Melania dice che le persone sono solo invidiose e che sperava che lo scandalo Stormy Daniels venisse spazzato sotto il tappeto. Il suo modo di affrontare la situazione è quello di non lasciare che i suoi sentimenti si manifestino o la influenzino. Prevedo che la rivedremo al suo fianco al prossimo evento mondano a Mar-a-Lago». L’ex collaboratrice ha aggiunto che a suo giudizio Melania farà di tutto per evitare situazioni in cui rischia di incappare nelle domande dei giornalisti: «Crede di non dover rispondere o spiegare a nessuno. Quindi non si metterà in quella posizione». Nella vicenda delle donna pagate per non parlare delle loro relazioni con Donald Trump è emerso un altro caso oltre a quello della pornostar: si tratta dell’ex modella di Playboy Karen McDougal. La relazione con il tycoon è datata tra 2006 e 2007. Ovvero quando Melania era incinta e diede alla luce Barron.

