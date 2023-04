La candidatura di Robert F. Kennedy jr: un No vax alla Casa Bianca nel 2024?

Avevamo lasciato Robert F. Kennedy jr a fare sparate paragonando Anna Frank e i No vax. Anche se in casa sua si entrava soltanto se immunizzati. Il nipote di JFK è un No vax di fatto e nella sua furia di propaganda ha anche fatto un salto a Milano. Dove ha arringato la folla sul Green pass come colpo di Stato. Ora si candida a prendere il posto di Joe Biden alla Casa Bianca. Figlio di Robert F. Kennedy, Bob F. Kennedy Jr è stato un autore di successo e un avvocato impegnato in prima linea per l’ambiente. Una decina di anni fa è divenuto ossessionato dai vaccini. Salendo agli onori delle cronache come una della maggiori voci del movimento No-vax durante la pandemia di Covid-19.

Nel 2021 ha pubblicato il libro “The Real Anthony Fauci”. Dove ha accusato il superesperto virologo americano di aver aiutato uno «storico colpo di stato contro la democrazia occidentale». Kennedy, 69 anni, è diventato una delle voci principali del movimento No vax negli Stati Uniti attraverso l’organizzazione Children’s Health Defense, di cui è fondatore e presidente. A gennaio di quest’anno insieme ad altri ha intentato una causa in Texas contro diverse società di informazione internazionali, tra cui la BBC e la Reuters. Sosteneva che queste collaborassero con le piattaforme dei social media per censurare i suoi contenuti. Nel 2021 Instagram ha chiuso il suo account per aver diffuso affermazioni screditate sul Coronavirus e sui vaccini pandemici.

