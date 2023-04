Che coppia stanotte all’incontro di Mma! Pereira vs Adesanya (l’arcinemico di Marvin Vettori). Con Trump ecco Mike Tyson – Il video

In barba alle 34 accuse a suo carico per il caso Stormy Daniels, Donald Trump ieri sera ha deciso di concedersi una notte di sport (altrui). Mentre in Italia era notte, l’ex presidente degli Usa si è presentato al Kaseya Center di Miami per assistere al combattimento di Mma tra Alex Pereira e Israel Adesanya, acerrimo rivale del nostrano Marvin Vettori. Ad assistere all’incontro c’erano anche altre celebrità, tra cui l’ex puglie Mike Tyson e il musicista country Kid Rock. Tutti e tre immortalati in una foto già diffusa su Twitter assieme al presidente della Ultimate Fighting Championship (Ufc) Dana White. Mentre le telecamere dei grandi schermi inquadravano Trump, il pubblico intonava il coro «U.S.A, U.S.A» ad ulteriore conferma dell’amore della Florida per il tycoon americano che lì ha la propria residenza di Mar-a-Lago. Sul ring, ci sono voluti due round ad Adesanya, 33enne nigeriano, per mandare a terra il 35enne brasiliano Pereira. La vittoria vale il titolo di campione dei pesi medi per Adesanya, che veniva da tre sconfitte consecutive contro il rivale.

