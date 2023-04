Irlanda del Nord, scontri al corteo per i 25 anni degli accordi di pace alla vigilia della visita di Joe Biden – Il video

Alla vigilia della visita del presidente Usa Joe Biden, durante una parata di repubblicani dissidenti a Derry, in Irlanda del Nord, una folla di persone si è scagliata contro la polizia con bottiglie molotov e altri oggetti contundenti. Il corteo non autorizzato ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa: gli scontri avvenuti per ora sembrano non aver provocato feriti, ma non sono passati inosservati anche per la coincidenza con l’arrivo del presidente americano. Nel giorno del 25esimo anniversario degli accordi di Venerdì Santo del 1998, che misero fine a 30 anni di guerra civile, i manifestanti intendevano marciare fino al cimitero per commemorare l’anniversario dell’insurrezione irlandese contro i britannici della Pasqua 1916. Ma un gruppo di giovani, a volto coperto, ha preso di mira una Land Rover della polizia che stava monitorando la parata nella zona di Creggan. Secondo quanto riferito dal Guardian il veicolo ha preso fuoco ma non risulterebbero attualmente vittime o feriti. «I nostri ufficiali sono sotto attacco a Creggan con bombe a benzina e altri oggetti lanciati contro il loro veicolo durante una parata pasquale non notificata», ha detto un portavoce della polizia. «Non sono stati segnalati feriti in questo momento. Ma facciamo appello per la calma».

Da Papa Francesco a Biden, i riflettori internazionali «alimentano le violenze»

Le sfilate pasquali a Derry non sono nuove a episodi di violenza come quello di poche ore fa. Ma la polizia sostiene che i riflettori internazionali sull’Irlanda del Nord degli ultimi giorni abbiano dato ulteriore incentivo ai dissidenti repubblicani. L’attacco al veicolo della polizia è arrivato poco dopo che Papa Francesco aveva tessuto le lodi dell’accordo del Venerdì Santo del 1998. «In uno spirito di gratitudine prego il Dio della pace affinché ciò che è stato raggiunto in quel passo storico possa essere consolidato a beneficio di tutti gli uomini e le donne dell’isola d’Irlanda», ha detto il pontefice nel suo discorso del lunedì dell’Angelo. Tra poche ore il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak darà il benvenuto a Belfast a Joe Biden, dando inizio a una visita di quattro giorni del presidente Usa in Irlanda del Nord e Irlanda. I due leader terranno colloqui in un hotel di Belfast prima che Biden faccia un discorso al nuovo campus dell’Ulster University, il suo unico impegno pubblico nella regione da cui proviene parte della sua famiglia.

