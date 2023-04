Rupert Murdoch ha lasciato la sua quarta moglie per mail: «Abbiamo passato momenti belli, ma ho molto da fare»

Il magnate americano Rupert Murdoch ha lasciato la sua quarta moglie Jerry Hall via e-mail. «Abbiamo certamente condiviso momenti belli. Ma ho tante cose da fare», le avrebbe scritto il miliardario 92enne aggiungendo inoltre che il suo avvocato di New York avrebbe contattato «immediatamente» quello dell’ex modella ed attrice texana. A rivelarlo è Gabriel Sherman, giornalista di Vanity Fair che ha dichiarato di aver visionato una copia della corrispondenza (elettronica) tra i due. Secondo quanto riporta il periodico statunitense, il magnate 92enne nel giugno 2022 avrebbe inviato un messaggio alla consorte dicendole: «Jerry, purtroppo ho deciso di porre fine al nostro matrimonio». La mail – racconta Sherman – è arrivata mentre Hall stava aspettando di incontrare il marito nella loro villa nell’Oxfordshire. In due mesi il divorzio è stato finalizzato: lo scorso agosto la coppia ha infatti annunciato pubblicamente la loro separazione. Nonostante abbiano dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti, la modella all’epoca avrebbe confidato agli amici: «Lo amo ancora. Sono umiliata, devastata e arrabbiata» per il trattamento ricevuto, dopo che si era presa cura di Murdoch ed essere stata in isolamento con lui durante il Covid. Giusto un mese fa Rupert Murdoch aveva annunciato che si sarebbe di nuovo sposato, per la quinta volta, con la 66enne Ann Leslie Smith. Poi però ci ha ripensato: Murdoch ha infatti interrotto il suo ultimo legame appena due settimane dopo aver annunciato le nozze.

