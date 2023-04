«Vivi come un monaco per un mese», il curioso annuncio per ricostruire l’Abbazia di Montecuccoli

«Stiamo cercando te» recita l’annuncio con tono diretto e deciso dei frati dell’Abbazia di Montecuccoli della Chiesa d’Oriente, nel comune di Barberino del Mugello (Firenze). Il complesso religioso ha bisogno di una «ricostruzione» e di qualcuno che aiuti a portarla a termine, possibilmente che abbia «un sorriso radioso» e voglia di vivere come un monaco per almeno un mese, tra maggio e ottobre. Non importano sesso, età o religione, mentre l’esperienza – che non prevede alcun tipo di compenso economico – è un «vantaggio ma non un obbligo», si legge nel post sulla pagina Facebook dell’abbazia. La persona che si proporrà dovrà avere «talento organizzativo» e «piacere di trattare con le persone», oltre ad «amare in modo incondizionato gli animali». In poche ore sono oltre 60 i commenti al post che ha raccolto migliaia di like e 300 condivisioni. Ma non è su Facebook che ci si candida, bensì inviando un curriculum ad [email protected]

Di cosa c’è bisogno

Cosa c’è da fare all’abbazia? «Accudire gli animali del rifugio, piccoli lavori di agricoltura e giardinaggio, in cucina, le pulizie e molto altro», si legge nell’annuncio emesso dalla struttura che è sì un luogo di culto, preghiera e meditazione, ma che nei suoi 2 mila metri quadri di superficie ospita anche un liquorificio, una produzione di oli essenziali, una mensa comunitaria e una bottega, oltre a un osservatorio astronomico attualmente in costruzione. Ai più specializzati verrà chiesto poi di aiutare concretamente nella ristrutturazione dell’abbazia con lavori elettrici, idraulici e di muratura. Nello specifico, nell’abbazia si insegna l’Esicasmo Trascendentale, una forma di meditazione cristiana. Attenzione, però, perché chi verrà scelto dovrà essere «nella ricerca spirituale» e dovrà «accettare di mangiare vegetariano».

