Chi è Jack Teixeira, la “talpa” 21enne che avrebbe rivelato i documenti top secret del Pentagono sulla guerra in Ucraina

Jack Teixeira, 21 anni, membro dell’ala dell’intelligence della Massachusetts Air National Guard. È lui, secondo l’indiscrezione del New York Times, la talpa che ha diffuso sul social Discord alcuni file segreti del Pentagono. Teixeira, che sui social si faceva chiamare «OG», è il leader di Thug Shaker Central, un gruppo di discussione online in cui una trentina di persone condividevano la loro passione per le armi, i videogiochi e alcuni meme razzisti. Due dirigenti statunitensi hanno confermato che gli investigatori vogliono parlare con il 21enne della fuga di documenti, ma non hanno ancora classificato il giovane come sospettato. Il quotidiano americano sostiene di aver parlato con quattro amici di Teixeira, che avrebbero affermato di conoscerlo personalmente e di considerarlo il «leader indiscusso» del gruppo online. Stando alla ricostruzione del New York Times, i primi leaks dei documenti riservati risalgono a qualche mese fa, ma avrebbero iniziato a circolare davvero solo dopo che un membro del gruppo Discord li ha pubblicati su un forum pubblico di discussione. «Questo ragazzo è cristiano ed è anti-guerra. Voleva solo informare alcuni suoi amici di cosa stava succedendo», ha detto un amico 17enne di Teixeira. «Alcuni membri del nostro gruppo sono in Ucraina. Ci piacciono i giochi di combattimenti e di guerra», ha aggiunto il giovane.

La diffusione dei documenti top secret del Pentagono ha causato un terremoto diplomatico per il governo americano. Tra le notizie che spiccano nei documenti c’è la spiegazione di come alcuni Stati occidentali stanno aiutando l’Ucraina a prepararsi per la controffensiva. Dopo la rivelazione di questi documenti, secondo la Cnn Kiev avrebbe addirittura modificato alcuni dei suoi piani militari previsti per le prossime settimane, anche se il segretario del Consiglio nazionale ucraino ha smentito. Nei file sottratti illegalmente al Pentagono c’è anche di più. I documenti, infatti, rivelerebbero una mirata azione di spionaggio operata dall’intelligence americana nei confronti di alcuni Paesi alleati. Tra questi c’è la Corea del Sud, dove in questi giorni si starebbe discutendo della possibilità di fornire munizioni di artiglieria a Kiev.

