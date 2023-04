Atp Montecarlo, il derby italiano va a Jannik Sinner: sconfitto in due set Musetti

Il derby tutto italiano agli Atp Montecarlo, il primo in assoluto nei quarti di finale di un Masters 1000, se lo aggiudica Jannik Sinner, che supera in due set 6-2, 6-2 Lorenzo Musetti. In semifinale ora sfiderà Holger Rune, tennista 20enne norvegese che a sua volta ha eliminato Daniil Medvedev in due set. Il russo aveva vinto la finale sul cemento di Miami contro Sinner il 2 aprile scorso. L’altoatesino parte benissimo con due break, portandosi subito sopra di 4 game a 0 per poi chiudere il set sul 6-2. Nel secondo atto della sfida, il 21enne di Carrara cede il servizio al terzo game, prova a rimanere agganciato a Sinner ma il risultato finale non cambia. Entrambi gli italiani avevano ottenuto l’accesso ai quarti vincendo in rimonta in tre set: Musetti contro il numero 1 della classifica Atp Djokovic, mentre Sinner eliminando polacco Hubert Hurkacz, annullandogli un match point nel secondo set.

