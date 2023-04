Miami Open, Sinner si arrende in finale a Medvedev in due set

A Jannik Sinner non riesce l’impresa di diventare il più giovane tennista italiano a vincere un torneo del Master 1000. L’altoatesino si arrende a Daniil Medvedev in due set, 7-5 e 6-3, e a Miami vince quindi il russo. Il 21enne ha sofferto il gran caldo e ha commesso troppi errori fin dalle prime fasi del match. Se avesse vinto, avrebbe strappato il record di italiano più giovane a trionfare in un torneo così importante ad Andrea Panatta, vincitore a Stoccolma nel 1975 a 25 anni e 4 mesi. E sarebbe anche salito fino alla sesta posizione nella classifica Atp, terzo miglior risultato per un italiano a pari merito con Matteo Berrettini e dopo Nicola Pietrangeli e Panatta. «Hai giocato un tennis incredibile, complimenti per questo torneo e per gli ultimi cinque: adesso comincia la stagione sulla terra battuta, vediamo come te la caverai», scherza il tennista italiano, che poi parla dei problemi fisici durante la finale, «purtroppo stamattina non mi sono svegliato bene, abbiamo provato a fare del nostro meglio ma non è bastato».

