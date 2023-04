Giappone, l’attentato al primo ministro Kishida: fumogeno durante il discorso – Il video

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è stato evacuato durante un discorso in pubblico nella città di Wakayama dopo che è stata udita un’esplosione, ma è rimasto illeso nell’incidente. Diversi media locali, tra cui l’agenzia di stampa Kyodo, riferiscono che contro il capo del governo di Tokyo sarebbe stato lanciato un fumogeno e non ci sono segni immediati di feriti o danni sulla scena dell’avvenimento. L’emittente nazionale Nhk sostiene che una persona è stata fermata, ma non ci sono conferme ufficiali immediate e la polizia locale non ha voluto commentare. Nhk ha trasmesso un filmato che mostra la polizia bloccare un individuo mentre la folla si disperde.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: