Liga, insulti razzisti e lanci di oggetti contro Rudiger del Real Madrid dopo il match contro il Cadice: «Ne*ro Bas**rdo» – Il video

Dopo la partita della Liga con il Cadice, il difensore del Real Madrid Antonio Rüdiger è stato vittima di cori razzisti da parte dei tifosi lo scorso sabato, 15 aprile. Il video pubblicato dai media spagnoli mostra l’episodio mentre il calciatore si avvicina agli spalti per regalare la sua maglietta a qualcuno tra la folla. Tra le oscenità urlate anche «Ne*ro Bas**rdo». A raccontare quanto accaduto dopo la partita vinta dagli uomini di Ancelotti per 2-0, è la rivista Marca: «Questa volta non è stato Vinicius, escluso precauzionalmente dai convocati prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Elche, a ricevere un’altra sciagurata ondata di insulti razzisti dagli spalti. È stato Antonio Rüdiger, che avvicinandosi a una delle estremità dello stadio Cadista, ha ricevuto diversi e gravi insulti da parte di alcuni presenti mentre stava per cedere la sua maglia al figlio di un dipendente della stadio». Il riferimento è a quanto accaduto in precedenza con il compagno di squadra di Rüdiger, Vinícius Júnior, preso di mira durante diverse partite. All’inizio del mese l’attaccante brasiliano ha testimoniato contro un tifoso di Maiorca che è stato accusato di averlo chiamato scimmia. Il Real Valladolid ha recentemente sospeso 12 possessori di abbonamenti mentre indagava su presunti abusi verbali su Vinícius durante una partita. A dicembre, in seguito all’abuso che ha ricevuto a Valladolid, Vinícius ha accusato La Liga di «non fare nulla per sradicare i cori razzisti alle partite». Sull’episodio dello scorso sabato invece Rüdiger non ha espresso alcun commento.

