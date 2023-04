Joe Biden ha riconosciuto Rishi Sunak al suo arrivo in Irlanda: questo video è stato tagliato

Un nuovo contenuto si è aggiunto alla miriade di quelli condivisi sui social per testimoniare la presunta inettitudine del presidente statunitense Joe Biden. Riguarda la sua recente visita in Irlanda, dove si è recato per incontrare il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak, nell’ambito di una permanenza di quattro giorni del presidente Usa in Irlanda del Nord e Irlanda. Occasione nella quale, sostengono gli utenti sul web, non avrebbe riconosciuto il leader britannico.

Per chi ha fretta:

Circola l’ennesima clip volta a mettere in cattiva luce il presidente Usa Joe Biden

Gli utenti sostengono che mostrerebbe il momento in cui non riconosce il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, nel momento in cui atterra in Irlanda

Il video in realtà ha escluso i primi secondi del filmato originale, in cui Biden stringe calorosamente la mano del leader UK prima di salutare il resto dei presenti

Analisi

«Joe Biden non ha riconosciuto Rishi Sunak durante la sua visita in Irlanda. Il presidente degli Stati Uniti ha letteralmente spinto da parte il primo ministro britannico per salutare il rappresentante del re nella contea di Antrim, David McCorkell. “Molti lo hanno visto come un gesto diplomatico offensivo”, scrive il quotidiano Daily Mail. In precedenza, Biden non era in grado di pronunciare correttamente il nome di Rishi Sunak durante le congratulazioni per la sua nomina alla carica di capo del governo. Lo chiamava “Rashid Sanuk”». Questo testo è stato condiviso su Facebook in accompagnamento a una clip della durata di 20 secondi. In essa vediamo un’interazione apparentemente imbarazzante tra il leader degli Stati Uniti e quello del Regno Unito.

L’imbarazzo, però, è negli occhi di chi guarda. O meglio, di chi vuole mettere Biden in cattiva luce. E che ha sapientemente tagliato a piacimento la clip dell’incontro tra lui e Sunak, saltando il momento del saluto e della stretta di mano tra i due uomini. Le immagini, infatti, sono state estrapolate dal filmato integrale ritraente il momento dell’atterraggio di Biden. Una clip divulgata, oltre che dalla Bbc (il cui logo vediamo apparire nelle condivisioni) anche da altre emittenti. Come SkyNews: questo filmato, per esempio, è stato pubblicato sul canale YouTube della testata. Come vediamo chiaramente nei primi secondi del video, Biden scosta sì Sunak di lato, ma non prima di averlo salutato calorosamente e prima di interloquire con chiunque altro dei presenti. Dopo aver fatto il giro dei saluti, torna da lui mettendogli una mano sulla spalla e iniziano a chiacchierare (minuto 01.40 circa).

Momento ripreso anche in alcuni post successivamente condivisi sui social.

Il vice segretario stampa della Casa Bianca Andrew Bates ha esplicitamente spiegato ad AFP, in una e-mail del 13 aprile, che «il filmato [in circolazione sui social] è stato manipolato». D’altronde sarebbe difficile che Biden non riconoscesse Sunak, dal momento che non era la prima volta che lo incontrava. Un’altra occasione era avvenuta solo qualche settimana prima, a marzo, in California. Dopo l’incontro a Belfast del 12 aprile, Sunak ha affermato che il rapporto tra le loro due nazioni era “in ottima forma”.

Conclusioni

Non è vero che Joe Biden non ha riconosciuto Rishi Sunak al suo arrivo in Irlanda. Il video che dovrebbe dimostrare la presunta gaffe è stato ritagliato da una clip più lunga i cui primi secondi mostrano chiaramente il presidente Usa che saluta Sunak come prima cosa, appena atterrato.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: