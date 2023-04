Lo sfogo di Arianna Meloni contro la vignetta del Fatto: «Pur di attaccare l’avversario destabilizzano la vita di persone e famiglie»

La moglie del ministro Lollobrigida rompe il silenzio e attacca chi ha pubblicato la vignetta che prende di mira lei per le polemiche scatenate dalle dichiarazioni di suo marito

La sorella di Giorgia Meloni, Arianna, affida a un post su Facebook il suo sfogo contro la vignetta pubblicata dal Fatto quotidiano che la tira in ballo nella polemica per le dichiarazioni di suo marito, il ministro Francesco Lollobrigida, che aveva parlato di «sostituzione etnica». La sorella della premier si rivolge a chi ha deciso la pubblicazione della vignetta e attacca: «Lo sanno queste persone che dietro alle loro cattiverie esistono persone? Persone con i loro problemi, le loro angosce, con i loro sentimenti, con le loro paure? Ma soprattutto con le loro famiglie, i loro amici, i colleghi di lavoro e i loro figli? Lo sanno, ma per loro attaccare l’avversario vale anche la destabilizzazione della vita delle persone e delle loro famiglie».

