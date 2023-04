Roma-Feyenoord, Mourinho-show in conferenza stampa: regala un portachiavi della Conference League a un giornalista olandese – Il video

Ancora una volta, una conferenza stampa con Jose Mourinho si è trasformata in un piccolo show. Questa volta, è avvenuto al termine della gara tra Roma e Feyenoord, che ha regalato l’accesso alle semifinali di Europa League ai giallorossi. Il tecnico portoghese ha infatti regalato a un giornalista olandese un portachiavi a forma del trofeo della Conference League. La coppa che il Feyenoord ha perso lo scorso anno contro la Roma. Un gesto apparentemente bizzarro, ma non per chi conosce i precedenti: i due infatti avevano dibattuto in una conferenza stampa prima del match di ritorno. L’oggetto della discussione era stata proprio la finale di Conference League a Tirana tra i giallorossi e la squadra di Rotterdam.

