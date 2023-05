José Mourinho, la tentazione francese e l’addio alla Roma. L’indiscrezione: «Andrà al Psg»

«Il Paris Saint-Germain accelera su José Mourinho». È l’emittente francese Rmc Sport la prima a rilanciare la notizia. L’attuale allenatore della Roma, in rapporti freddi con la dirigenza giallorossa, potrebbe spostarsi presto sulla panchina del Psg. Secondo Rmc, l’agente dello special one avrebbe incontrato Luis Campos, l’uomo mercato del club parigino che qualche anno fa aveva provato addirittura a portarlo al Milan. Pare che la proprietà araba del Psg sia alla ricerca di un sostituto di Christophe Galtier. La prima scelta sarebbe di avere in panchina Zinedine Zidane, al momento indisponibile. La scelta potrebbe dunque ricadere su Mourinho, che finirebbe ad allenare – tra gli altri – Lionel Messi, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi e Neymar. In questo momento il tecnico portoghese si trova ad affrontare una situazione scomoda alla Roma: rosa limitata dagli infortuni, polemiche ricorrenti sugli arbitri e il silenzio dei Friedkin sulla sua richiesta di pianificare il futuro della squadra. Il club parigino, di gran lunga il più ricco in Europa, non è ancora riuscito a vincere la sua prima Champions League nonostante la rosa da sogno. Per farcela potrebbe affidarsi proprio all’esperienza di Mourinho, che di coppe dalle grandi orecchie ne ha già vinte due nella sua carriera da allenatore: la prima nel 2004 con il Porto e la seconda nel 2010 con l’Inter.

