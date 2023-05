La procura della Figc apre un’indagine su Mourinho per le frasi su Chiffi al termine di Monza-Roma

La procura della Figc ha aperto un’indagine sulle dichiarazioni dell’allenatore della As Roma José Mourinho nel dopo gara della partita Monza-Roma. Secondo l’accusa le parole di Mourinho contengono «giudizi lesivi della reputazione e del prestigio dell’arbitro Chiffi». Lo fa sapere l’agenzia di stampa Ansa. Nelle prossime ore, acquisiti tutti i video ed audio delle dichiarazioni, verranno eseguite le formali contestazioni a Mourinho ed alla società giallorossa a titolo di responsabilità oggettiva, prodromiche al deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Ieri sera Mourinho al termine della partita conclusasi in parità ha detto che Chiffi «è il peggior arbitro incontrato nella mia carriera. E di scarsi ne ho incontrati tanti». L’allenatore dei giallorossi ha anche dichiarato di essere andato negli spogliatoi a sei minuti dalla fine della partita perché «altrimenti prendevo il rosso di sicuro e avrei lasciato soli i ragazzi in campo contro l’Inter sabato prossimo». Mourinho ha attaccato anche la sua stessa società (quella di cui sono proprietari i Friedkin) sostenendo che non avrebbe peso politico nel calcio italiano «perché altre società sono in grado di dire che loro quell’arbitro non lo vogliono. La Roma non è in grado». Secondo il tecnico portoghese, Chiffi avrebbe «pochissimo di arbitro, ma ha un talento molto grande: fare arrabbiare la gente. Tecnicamente orribile, empatia zero, comunicazione zero e sensibilità zero».

