Ciclismo, Evenepoel trionfa ancora alla Liegi-Bastogne-Liegi. Brutta caduta per Pogacar: polso fratturato, dovrà operarsi

Il campione del mondo in carica di ciclismo, il belga Remco Evenepoel, ha vinto per distacco l’edizione numero 109 della Liegi-Bastogne-Liegi, la storica corsa che si disputa in Belgio. Eveneopoel è alla seconda affermazione consecutiva: fu il primo a tagliare il traguardo anche lo scorso anno. Era dal 1998, quando ci riuscì Michele Bartoli, che un corridore non vinceva la ‘Liegi’ per due anni di seguito. Ad aprire le porta al successo dell’atleta belga, però, è stata anche la caduta del rivale Tadej Pogacar, l’altro grande favorito della vigilia. L’incidente si è verificato a circa un terzo della corsa, al km 85, ed ha coinvolto diversi ciclisti. Ma ad avere la peggio, oltre al danese Mikkel Frølich Honoré, è stato proprio Pogacar, costretto al ritiro dopo aver tentato sulle prime di rimettersi in sella. Troppo forte il dolore dopo l’infortunio al polso. Giunto in ospedale, in effetti, sono arrivate le brutte notizie per la UAE Emirates: il campione sloveno ha riportato la frattura di un polso e dovrà essere operato, probabilmente già nelle prossime ore nello stesso ospedale di Gand dove è stato ricoverato a seguito della caduta.

Foto di copertina: EPA/JULIEN WARNAND

Continua a leggere su Open

Leggi anche: