Giorgia Meloni, la foto con la sorella Arianna dopo le polemiche per la vignetta del Fatto: «A testa alta insieme, da sempre e per sempre»

«A testa alta, insieme, da sempre e per sempre». La premier Giorgia Meloni risponde con un selfie assieme alla sorella Arianna, dopo giorni di polemiche per la vignetta pubblicata su Il Fatto Quotidiano che vedeva protagonista proprio la sorella della presidente del Consiglio. La polemica è scaturita dalle parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, marito della sorella della premier, che nei giorni scorsi ha dichiarato che in Italia «non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica», e dunque di «incentivare le nascite». Dopo le parole del ministro Lollobrigida, sul Fatto Quotidiano è stata pubblicata in prima pagina una vignetta dal titolo «Intanto a casa Lollobrigida, obiettivo incentivare la natalità». E nel disegno, opera del vignettista Natangelo, veniva ritratta una donna in camera da letto con un uomo dalla carnagione scura, che chiedeva alla donna: «E tuo marito?», e la risposta della donna: «Tranquillo, è tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica». Una vignetta che non è stata accolta con grandi sorrisi dalla famiglia della presidente del Consiglio ma condannata anche da più parti politiche. E dopo alcuni giorni dalla pubblicazione anche Arianna Meloni, che non ama stare sotto i riflettori, in uno sfogo su Facebook ha replicato alla pubblicazione: «Pur di attaccare l’avversario destabilizzano la vita di persone e famiglie». E con il post odierno, la premier Giorgia Meloni ribadisce l’unione che la lega alla sorella, «da sempre… e per sempre».

