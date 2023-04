Sudan, al via l’evacuazione dei cittadini italiani. Tajani conferma: «Contattati tutti i nostri connazionali: l’ambasciata è il punto di ritrovo»

In Sudan, malgrado la una tregua concordata tra le parti, proseguono i combattimenti fra esercito e paramilitari, mentre la situazione nella capitale Khartoum è ritenuta ancora troppo pericolosa. Di conseguenza, i governi dei vari Paesi, tra cui l’Italia, stanno organizzando l’evacuazione dei connazionali presenti in Sudan. L’Unità di crisi della Farnesina ha inviato un messaggio agli italiani ancora presenti in Sudan, circa 140 persone: «Cari connazionali, con il nostro ministero della Difesa stiamo lavorando a una finestra di opportunità per lasciare Khartoum via aerea, che potrebbe avere luogo nella giornata di oggi. Il punto di raccolta sarà entro le 12 presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia». A confermarlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che arrivando al Salone del Mobile di Milano ha confermato: «I nostri connazionali in Sudan sono stati tutti contattati, anche durante la nottata, dall’Unità di crisi del ministero. Sono stati chiamati uno per uno: stanno tutti bene e raggiungeranno la nostra ambasciata. Di più non posso dirvi per ragioni di sicurezza». Nella notte, invece, gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con le Forze di supporto rapido (Rsf) e hanno evacuato il personale e le famiglie dei diplomatici che operano presso l’ambasciata e statunitense a Khartoum. Nelle scorse ore, da Washington, è stato reso noto che sono state completate le operazioni con aerei militari e che l’ambasciata degli Stati Uniti in Sudan è chiusa, in via temporanea.

Tajani: «Il governo sta facendo tutto quello che serve»

«Il governo sta facendo tutto quello che serve» per garantire la sicurezza degli italiani che si trovano in Sudan, ha assicurato nella serata di sera, 22 aprile, a SkyTG24 il ministro degli Esteri Tajani. Al contempo, ha spiegato il ministro, l’esecutivo «è in contatto con le due fazioni, per sostenere la tregua e per spingere in favore di un cessate il fuoco duraturo. A Gibuti ci sono già gli aerei da trasporto della 46esima aerobrigata: è stato fatto tutto quel che bisognava fare. Il governo segue minuto per minuto la situazione: dobbiamo vedere come si evolve». Nelle scorse ore, inoltre, a Palazzo Chigi si è svolta una riunione per predisporre il piano d’evacuazione d’emergenza per i cittadini italiani in Sudan. Oltre ai responsabili dell’Unità di crisi della Farnesina e dei servizi, hanno partecipato alla riunione il capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, il responsabile del Comando operativo interforze, ossia il generale Francesco Paolo Figliuolo, ma anche la premier Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Tajani e il sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano.

Il piano di evacuazione della Francia

Anche la Francia ha dato il via a un’«operazione di evacuazione rapida» dei suoi cittadini e del personale diplomatico. Come spiegato dalla ministra degli Esteri francese, Catehrine Colonna, nell’operazione di messa in sicurezza sono stati coinvolti anche «altri cittadini europei e quelli di Paesi partner alleati». Al contempo, le Forze di supporto rapido (Rsf) in Sudan hanno assicurato «piena cooperazione con tutte le missioni diplomatiche, fornendo tutti i mezzi di protezione necessari e garantendo il loro ritorno sicuro nei loro Paesi».

