Rischio salmonella, ritirati tomini di diversi marchi: quali sono le confezioni richiamate

Per la possibile contaminazione del batterio salmonella, sono state ritirate dal mercato alcune confezioni di tomini. A pubblicare l’allarme di sicurezza alimentare è stato il ministero della Salute che raccomanda – a scopo precauzionale – di non consumare i prodotti e restituirli al punto d’acquisto. L’ultimo ritiro riguarda Il tomino del boscaiolo del Caseificio Longo ma l’alert ha riguardato anche altri prodotti dello stesso lotto venduti con marchio diverso. I tomini interessati dall’ultimo ritiro sono prodotti dall’azienda Caseificio Longo Srl, nello stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino) e sono venduti in formati da 540 grammi e un chilo, con il numero di lotto 1074 e la data di scadenza 27/04/2023. Nei giorni scorsi le catene Penny Market, Esselunga, Bennet, Il Gigante, Carrefour, Prix, Coop e Tigros avevano segnalato il richiamo dello stesso lotto di tomini, venduto con i marchi Cuor di Terra, Caseificio Longo, Il Nonno Casaro, Percorsi di Gusto Primia, Fior Fiore Coop e Terre d’Italia.

