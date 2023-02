Ritirate mandorle sgusciate dal mercato per rischio aflatossine: quali sono i lotti richiamati

Sono state ritirati in via precauzionale dal ministero della Salute diversi lotti di mandorle sgusciate per il rischio di contaminazione da aflatossine, ovvero sostanze – potenzialmente tossiche che colpiscono in particolare il fegato – prodotte da alcuni funghi che si possono sviluppare durante la coltivazione, il raccolto e anche l’immagazzinamento di cereali come riso e granturco (il mais è la coltivazione più a rischio) e frutta a guscio, arachidi, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao. Il richiamo, fa sapere il ministero, riguarda in particolare le mandorle Dattilo: bustine da 40 grammi con i numeri di lotto 277/22 e 290/22; Movida Catering: secchielli da 700 grammi con i numeri di lotto 270/22, 294/22 e 273/22 e secchielli da 1 kg con i numeri di lotto 277/22 e 291/22. Sempre per lo stesso produttore c’è inoltre il rischiamo dei lotti I&D Srl: vaschette compostabili senza marchio da 200 grammi e 400 grammi con i numeri di lotto 279/22; 280/22 e 295/22. Sul provvedimento si spiega di non consumare questi prodotti e di «riportarli al punto vendita».

