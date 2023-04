Zelensky: «Significativa telefonata con Xi Jinping, darà un grande impulso alle relazioni bilaterali». La conferma cinese

«Ho avuto una lunga e significativa telefonata con il Presidente della Cina Xi Jinping». È quanto annunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un tweet. «Credo che questa telefonata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali», ha concluso il presidente ucraino. A confermare la telefonata tra i leader dei due Paesi è intervenuta la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, che ha comunicato che la Cina invierà «un rappresentante speciale del governo per gli Affari eurasiatici in Ucraina e in altri Paesi per avere una comunicazione approfondita con tutte le parti sulla soluzione politica della crisi ucraina». La portavoce Chunying ha infine concluso che «la Cina continuerà a sostenere l’Ucraina sul fronte dell’assistenza e del sostegno umanitari». Inoltre, secondo quanto riferito dall’emittente statale cinese Cctv, il presidente Xi avrebbe comunicato a Zelensky che «il dialogo e i negoziati di pace sono la sola via d’uscita» dal conflitto con la Russia. Il presidente cinese ha sottolineato a Zelensky anche che la Cina «è sempre stata dal lato della pace», aggiungendo che «l’obiettivo fondamentale» della Cina è quello di «promuovere colloqui per la pace».

In precedenza, il presidente cinese Xi Jinping si era detto pronto a sentire Zelensky dopo la visita in Cina del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Dopo il viaggio in Cina con al centro la guerra in Ucraina, come dichiarato dalla presidente della Commissione Ue, il presidente Xi Jinping si era detto disponibile a parlare con Zelensky: «È stato interessante sentire che il presidente Xi ha ribadito la sua disponibilità a parlare, quando i tempi e le condizioni saranno le più opportune». Al contempo, su impulso dell’Eliseo, il presidente Xi aveva dichiarato: «La Cina insiste nel promuovere i colloqui di pace e una soluzione politica, esprimendo la disponibilità a collaborare con la Francia per invitare la comunità internazionale a mantenere una moderazione razionale ed evitare di intraprendere azioni che possano aggravare la crisi o portarla fuori controllo».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: