Il video «supercazzola» di Elly Schlein? Ecco cosa ha detto davvero la segretaria del Pd

«La supercazzola del giorno» titola un breve video dove viene riportato un discorso di difficile comprensione della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein: «Verso un futuro che grazie anche alle nuove norme europee, sempre di più si investe e costruisca dei cicli positivi, diciamo, della circolarità uscendo dal modello lineare». La clip, che a seconda delle versioni dura dai 14 ai 18 secondi, è stata ampiamente condivisa sui social come Facebook, Instagram e Twitter. L’intervento, così riportato, si presta a libere interpretazioni senza il contesto.

Le frasi estrapolate riguardano una risposta data da Elly Schlein durante la conferenza del 19 aprile 2023, a partire dal minuto 1:02:33 del video pubblicato su Youtube nel canale ufficiale di partito (in grassetto la parte del breve video condiviso sui social):

Su questo ho già ho già risposto prima. Non è questione dei se e dei ma, cioè registro il fatto che noi operiamo da oggi, cioè dal 26 febbraio giorno della mia lezione. Essendo già stata, diciamo, approvata quella strada e c’è una procedura in corso, chiaramente non c’è la disponibilità sul se, c’è evidentemente da lavorare sul come a questo punto. Dopodiché, non è un mistero che noi invece in quella mozione congressuale, che non entrava nello specifico della questione Roma, ma in generale diceva: ci piace portare, diciamo, insieme ai nostri amministratori il Partito Democratico verso un futuro che, grazie anche alle nuove norme europee, sempre di più investe e costruisca dei cicli positivi, diciamo, della circolarità uscendo dal modello lineare. Questo è il tema e in questa direzione devo dire puntano tutte le normative europee, vanno sostenute. Le imprese hanno una convenienza a investire e a farsi accompagnare ad investire nell’economia circolare, perché ciò che è un costo per loro e per la collettività, il rifiuto, se tu lo riduci, lo riusi, lo scambi con altre aziende in delle filiere della circolarità, diciamo, riduce i costi da questo punto di vista.