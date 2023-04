Posa nuda su un terrazzo vicino a piazza San Marco, nuovo caso a Venezia: multa per una modella e il fotografo

Cercavano la location perfetta per il servizio fotografico, ma si sono lasciati prendere un po’ troppo la mano. A Venezia, una modella italiana è stata multata per aver posato nuda nel cortile del Palazzo Reale, a due passi dalla sede della polizia di piazza San Marco. La sanzione è piuttosto salata: 750 euro di multa e daspo urbano. È andata meglio al fotografo francese che la accompagnava: per lui soltanto una sanzione di poche centinaia di euro per aver utilizzato spazi pubblici per organizzare il suo shooting. A raccontare la vicenda è La Nuova Venezia, secondo cui ci sarebbero anche altri fotografi coinvolti ma non ancora identificati dalla polizia. A far insospettire gli agenti sono stati alcuni video pubblicati sui social media da alcuni passanti. La modella e il fotografo sono stati sanzionati non solo per le pose senza veli in pubblico ma anche per essersi arrampicati su luoghi monumentali senza aver prima ottenuto il permesso del Comune. E pare che non si tratti nemmeno della prima volta. Le forze dell’ordine hanno contestato ai due anche l’episodio avvenuto qualche giorno fa in rio Novo, dove il fotografo e la modella – insieme ad altre persone non ancora identificate – avevano organizzato un altro servizio fotografico di nudo in riva all’acqua.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: