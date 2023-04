Matteo Salvini al concerto di Max Pezzali con la fidanzata Francesca Verdini, la dedica romantica sulle note di “Come mai” – Il video

C’erano proprio tutti i fan più accaniti al concerto di Max Pezzali di venerdì scorso, 28 aprile, a San Siro. A cantare a squarciagola tra una birra e uno sguardo languido anche la coppia formata dal leader della Lega Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini. A documentare la serata musicale alcune stories Instagram pubblicate sul profilo di lei: tra le note della romantica Come mai scatta il bacio sotto la scritta «Grazie». Il racconto social va avanti con le esibizioni dei più grandi successi del cantante di Pavia a cui Salvini e Verdini hanno assistito con grande coinvolgimento. Il capo del Carroccio non è nuovo nel mostrare una grande passione per la musica di Pezzali: tre anni fa aveva sfoggiato un karaoke ai microfoni di Radio Rock proprio sulle note di Come mai.

