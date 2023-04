Pupo al “Sanremo” russo, Al Bano smorza le critiche: «Non ho nulla contro di lui. Farà la scelta giusta»

Il cantante toscano è stato invitato come giudice a Road To Yalta a Mosca ma nelle ultime ore ha messo in dubbio la sua presenza

«Non ho nulla contro Pupo». Ci tiene a mettere le cose in chiaro Al Bano dopo aver criticato la scelta del collega che non solo appare nel video promozionale di Road to Yalta, considerato il “Sanremo russo”, ma era anche intenzionato a partecipare di persona allo show musicale in qualità di giudice, prima di ritrattare la propria posizione e decidere di non andare a Mosca. Riguardo Pupo, che sarebbe atteso al Cremlino il 2 maggio, il cantautore pugliese aggiunge: «è un mio amico ed è libero di fare quello che vuole. Posso solo dire che io in Russia per ora non vado, finché non si calmano le acque e arriva la parola pace».

I concerti annullati

Al Bano gode di grande fama nell’ex Unione sovietica dove negli anni Ottanta e Novanta era estremamente popolare con – su tutti i successi – la sua Felicità. Aveva anche diversi concerti programmati in Russia, che ha deciso di annullare in seguito all’invasione dell’Ucraina. Evento che ha anche modificato la sua percezione del presidente Vladimir Putin di cui era un estimatore. Al Bano ha voluto concludere con un’ulteriore attestazione di stima nei confronti del collega: «Conosco la serietà di Pupo – dice citato dall’Ansa – Decide lui cosa fare, perché è un grande artista, intelligente e capace».

