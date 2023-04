No! I media non hanno nascosto la verità sulla foto di Angelina Jolie e il bambino legato a un palo in Africa

Sabato 29 aprile 2023 sono circolate due fotografie raffigurante l’attrice Angelina Jolie mentre abbraccia un bambino, la prima in bianco e nero e la seconda a colori dove però si nota un dettaglio: il bambino è legato a un palo con una corda al piede. Secondo il testo che viene condiviso con le due immagini, la prima sarebbe quella mostrata dai “media mainstream” mentre la seconda e completa verrebbe nascosta al pubblico.

Ecco uno dei post che circola online:

Risulta evidente l’origine del testo, il canale complottista InfoNesh (ne parliamo qui e qui).

La foto risulta opera del fotografo svedese Per-Anders Pettersson e sarebbe stata scattata nel 2007 presso il campo profughi di Oure Cassoni, nel Ciad:

La foto faceva parte di una campagna umanitaria a favore dell’Africa, portata avanti proprio da Angelina in qualità di ambasciatrice dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati. In Italia troviamo le foto su Cineblog in una pubblicazione del 2007:

La foto completa venne riportata da Newsweek in un’intervista del 2007, dove a pagina 3 Angelina racconta la storia del bambino spiegando il motivo della corda:

And the little boy?

The little boy was a normal 3-year-old [now 7] who disappeared for 48 hours after [his village was bombed]. I can only imagine what he saw. Sure he saw death. And when found, he was found in a state…

As a first reaction you want to remove [the rope]. But the mother, she has four other kids, she’s by herself. Therapists visit him, but if [he’s] left alone he will disappear or bang himself. I talked to him for like half an hour and just kind of looked at him for a long time before he touched me and there was a little boy in there who was open to a kind sound.… There’s a normal little kid right there, but he’s got a look of fear. He’s nervous to touch. And you can feel that need for safety. The mother unfortunately can’t not go work for the other children and can’t sit with him all day long and hold him, which is probably what would do some good. But what he needs is probably some serious therapy. [There are] lots of children like him there. Lots of victims of war. [It’s a] whole other thing that you usually don’t get to address because they have to be so focused on the basic needs of survival. These are the many other casualties of the kind of war that is happening in Darfur.