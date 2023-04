A Napoli è già festa Scudetto, cori e petardi per le strade della città – Le foto e i video

È già scoppiata la festa per le strade di Napoli, nel giorno in cui la squadra partenopea potrebbe vincere matematicamente il suo terzo Scudetto. Alle 15, i ragazzi di Luciano Spalletti sono impegnati allo stadio Maradona contro la Salernitana. Se a un’eventuale vittoria del derby campano dovesse aggiungersi la sconfitta o il pareggio della Lazio – impegnata a San Siro contro l’Inter nel match delle 12.30 -, il Napoli avrebbe vinto il campionato. Questa mattina, la città si è svegliata con un tricolore da record. Nella notte, è stata installata tra le due torri di Porta Capuana, uno dei varchi di accesso al centro storico, un’enorme scudetto visibile anche a centinaia di metri di distanza. A San Gregorio Armeno, anche il presepe festeggia il terzo scudetto del Napoli. Nella bottega di Marco Ferrigno, maestro di arte presepiale, Gesù, San Giuseppe e i pastori sono rappresentati con le sciarpe azzurre al collo, mentre i Re Magi prendono le sembianze di Osimhen e di Kvaratskheila e portano in dono lo Scudetto. A negozi e monumenti si somma poi la festa per le strade della città. Centinaia di tifosi si sono radunati in via Toledo, nel centro di Napoli, cantando cori, sventolando bandiere e facendo esplodere petardi. Tutti gli occhi sono puntati ora sul match di San Siro.

