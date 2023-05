«Conte potrebbe allenare il PSG». E il tecnico vola a Parigi da turista con la famiglia

Da quando è stato esonerato dal Tottenham, sul futuro di Antonio Conte sono iniziate a circolare numerose voci, contrastanti tra loro. Uno degli ultimi accostamenti, rilanciato dai media sportivi, è quello del tecnico leccese sulla panchina del Paris Saint-Germain. Conte sarebbe nella lista dei possibili sostituti di Christophe Galtier, qualora il presidente Nasser Al-Khelaïfi decidesse di liquidare il tecnico di Marsiglia dopo solo un anno di contratto. Quel che è certo è che l’ex allenatore di Juventus, Inter e della Nazionale non si è preoccupato di smorzare le indiscrezioni, pubblicando le foto del suo soggiorno parigino con la famiglia nello scorso weekend. Gli hashtag scelti sono relax e holiday, vacanza, per cui la visita nella capitale francese non dovrebbe essere legata al suo futuro professionale. Ma gli scatti hanno alimentato le voci, tanto che nei commenti sono tantissimi i tifosi – soprattutto italiani – che lo salutano con affetto e lo invitano a «tornare a casa», per firmare con i club della Serie A.

