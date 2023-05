Il Frosinone torna in Serie A dopo quattro anni: battuta 3-1 la Reggina

Nel weekend ci si attendeva il verdetto definitivo dal Napoli contro la Salernitana, e invece la matematica è andata in soccorso del Frosinone, che con la vittoria contro la Reggina raggiunge la promozione in Serie A con tre giornate d’anticipo. La squadra di Fabio Grosso ha vinto 21 delle 35 partite fin qui disputate, regalando al proprio pubblico il ritorno nella massima serie dopo 4 anni. Al triplice fischio finale della sfida contro la Reggina, vinta per 3-1 (gol di Borrelli al 32esimo e Insigne al 42esimo, poi la Reggina ha accorciato al sesto del secondo tempo con Hernani e l’ha chiusa Caso al 12esimo), i tifosi della squadra ciociara hanno invaso il prato dello Stirpe per abbracciare i propri giocatori e festeggiare la terza promozione in Serie A nella propria storia.

