Fiorello e il suo 1 maggio in onda: «Sbaglia chi dice che non posso parlare di lavoro: ho anche mollato un contratto indeterminato…» – Il video

Anche il 1 maggio Fiorello è andato in onda con il suo Viva Radio 2 e come sua abitudine, al mattino presto, sui social ha fatto il suo commento prima della puntata. Innanzitutto ammettendo che per il suo programma nel giorno della Festa dei lavoratori «almeno un centinaio di persone stanno lavorando. Io mi levo eh che non sono lavoratore… il lavoro è un’altra cosa». E proprio però sulle varie polemiche che spesso scoppiano quando un personaggio televisivo dice la sua sul lavoro, Fiorello aggiunge: «A quelli dello spettacolo dicono “ah perché voi siete ricchi…”. Col ca*** – si sfoga lo showman – Uno per arrivare a questo punto, vuol dire che qualcosa l’ha fatto. Quindi conosco perfettamente il mondo del lavoro». Sulle sue esperienze, Fiorello quindi racconta: «Ho avuto contratti di consulenza, stagionale e anche a tempo indeterminato. Che poi ho mollato per tentare la sorte. Non me lo volete concedere il tentare la sorte? La gente vede solo il risultato finale e dicono “eh, beato a te…”. Una cippa – continua Fiorello – Per arrivare fino qui devi fare un cammino che non sempre è facile. Sono stato anche fortunato, rispetto ad altri che come me hanno fatto percorsi e non sono arrivati».

