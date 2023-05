Tracce di orso in un bosco nel Bellunese, la scoperta vicino ai sentieri per turisti

Sono state scoperte oggi, 1 maggio, le impronte lasciate dal passaggio di un orso nel bosco del Cansiglio, nel Bellunese, in Veneto. Le tracce sono state individuate da un volontario durante un’operazione della Guardia Forestale per il censimento dei lupi presenti nel parco. Secondo gli esperti, le orme apparterrebbero a un orso di taglia media, che secondo gli esperti sarebbe transitato per il parco. La Forestale e i volontari, infatti, non sono riusciti a seguire le sue orme e a individuarlo. A colpire gli esperti è però il luogo dove sono state trovate le tracce del passaggio dell’orso. Le tracce del passaggio sono state infatti individuate vicino a una serie di sentieri che vengono spesso battuti dai turisti e dagli escursionisti, peraltro non molto distanti da alcune aree abitate a valle del bosco. Le impronte del passaggio dell’orso sono state infatti ritrovate in località Casera Pallantina, nella conca dell’Alpago, in un luogo non molto distante dal confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dal rifugio Semenza al Cavallo e a al passaggio dell’Ander delle Mate. E così, mentre in Trentino continuano a imperversare le polemiche tra le associazioni animaliste e la giunta guidata dal presidente Maurizio Fugatti riguardo la gestione degli orsi e le ultime ordinanze di abbattimento degli animali, si allunga così la lista delle regioni che si trovano a che fare con gli orsi che sempre più spesso vengono intercettati in prossimità di luoghi abitati o di aree e parchi frequentati da turisti e amanti dell’escursionismo e che potrebbero, talvolta, costituire un problema di convivenza tra regno animale ed esseri umani.

