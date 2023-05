Fedez, nuova operazione alla pancia: «Oggi tolgo i punti: finalmente una cicatrice carina» – Il video

Un nuovo intervento per Fedez, stavolta però per «una cosa meramente estetica». È lo stesso rapper a raccontare su Instagram di essere tornato in ospedale per sottoporsi a una nuova operazione, dopo quella del marzo 2022 che aveva preoccupato i suoi fan dopo la scoperta di un tumore al pancreas. Il nuovo intervento del chirurgo è stato comunque collegato a quella prima operazione, ma semplicemente per ridurre la cicatrice rimasta da allora: «Ciao a tutti, come state? – esordisce Fedez nelle stories – Io sono molto felice, oggi tolto dei punti. Non ve l’ho raccontato ma praticamente ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia nuovamente, perché durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo proprio dei buchi sulla pancia, e quindi me la son fatta sistemare. Oggi tolgo i punti e quindi avrò una cicatrice carina, una cosa meramente estetica».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: