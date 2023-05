Londra, eco attivista di Just Stop Oil investita durante un blocco stradale di protesta – Il video

Un’attivista per l’ambiente è stata investita a Holloway Road, a nord di Londra, durante un blocco stradale. Un automobilista ha forzato il blocco ed è salito con la macchina sul piede della donna. La giovane fa parte del gruppo Just Stop Oil che ha diffuso il filmato della scena. «Dopo settimane di linguaggio provocatorio da parte di politici e personalità dei media di destra, un’auto è finalmente entrata in una protesta pacifica», denunciano gli ambientalisti. «Stai per commentare “Bene!” o “Potevi sare lontano dalla strada”? Sei sicuro che la parte da cui ti vuoi schierare è quella della violenza, della repressione della protesta?», aggiungono rispondendo ai commenti. Dopo l’accaduto, che sembra non aver arrecato gravi danni immediati alla ragazza, si vedono gli altri manifestanti che si stringono attorno all’attivista. In sottofondo si sente qualcuno che chiede: «Tutto ok? Stai bene?». Just Stop Oil fa sapere che non ha intenzione di fermarsi. «Continueremo a marciare per le strade del centro di Londra oggi, interromperemo la nostra campagna nel momento in cui il governo interromperà la concessione di licenze a qualsiasi nuovo progetto di combustibili fossili nel Regno Unito», scrivono in una nota.

