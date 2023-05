Corruzione, 12 arresti a Ostia: coinvolti anche funzionari pubblici e imprenditori

Nuovo caso di corruzione a Ostia. Dodici persone, tra cui funzionari pubblici, liberi professionisti e imprenditori, sono stati arrestati a margine dell’inchiesta coordinata dal pool per i reati contro la Pubblica Amministrazione della Procura di Roma. Due persone sono finite in carcere a Regina Coeli, mentre altre dieci persone sono finite agli arresti domiciliari. L’ordinanza è stata eseguita della Sezione di Polizia giudiziaria della Polizia locale su disposizione del gip, al termine delle indagini coordinata dal pool per i reati contro la Pubblica Amministrazione della procura della Repubblica della Capitale. Le indagini sono state condotte sia in maniera tradizionale sul territorio di Ostia, sia mediante l’uso di intercettazioni telefoniche e ambientali. Oltre all’esecuzione delle 12 misure cautelari, oltre 100 poliziotti della polizia locale capitolina sono impegnati in diverse operazioni di perquisizioni e sequestri.

