Salvatore Baiardo ringrazia Giletti: «Devo a lui la mia popolarità, mi ha sempre spinto a raccontare la mia storia»

Prove di distensione tra Salvatore Baiardo e Massimo Giletti. In un video pubblicato su TikTok, il collaboratore della famiglia mafiosa dei Graviano – e autore di alcune rivelazioni su alcuni importanti boss della criminalità organizzata – ci ha tenuto a ringraziare l’ormai ex conduttore di Non è l’Arena. «Devo ringraziarlo per tutta la visibilità che mi ha dato. Penso che ci saranno altre opportunità. Lui stesso mi ha sempre spinto a raccontare la mia storia», ha detto Baiardo. La popolarità dell’ex gelataio di Omegna, che facilitò la latitanza dei fratelli Graviano, arriva dalla famosa «profezia», quando a novembre dello scorso anno preconizzò l’arresto di Matteo Messina Denaro con qualche mese di anticipo. Una rivelazione fatta proprio in una puntata di Non è l’arena. Soltanto qualche settimana fa, il collaboratore dei Graviano era sembrato indispettito dal fatto che Giletti non gli avesse mai raccontato di una sua cena con l’editore di La7 Urbano Cairo. Oggi, però, Baiardo ha voluto rinsaldare il loro rapporto. «Ho da raccontare dei contenuti che tante persone vorrebbero sapere e riuscire a capire. Ma dalla mia bocca, non da atti giudiziari. E su questo mi ha sempre convinto. Grazie Giletti», dice oggi Baiardo nel video.

