Napoli, botta e risposta tra Lazza e il pubblico: «Siete qui di mercoledì perché siete usciti dalla Champions» – Il video

Il finale della stagione calcistica infiamma anche il Palapartenope di Napoli, durante il concerto di Lazza. Il secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo è notoriamente un tifoso rossonero, a metà febbraio le telecamere avevano intercettato la sua emozione sugli spalti quando gli altoparlanti di San Siro avevano diffuso la sua Cenere. Durante la sua esibizione di mercoledì sera al Palapartenope, il pubblico ha iniziato a intonare uno dei più classici cori da stadio: «Chi non salta milanista è», con grande partecipazione dei presenti. E Lazza è stato al gioco, scherzando con gli spettatori e rispondendo a tono: «Mi avevano detto di non fare battute sul calcio ma sono molto contento che oggi, che è mercoledì, possiate essere qua perché siete usciti dalla Champions». Il Napoli, che stasera contro l’Udinese ha il match point per vincere lo scudetto, è stato eliminato in Champions League ai quarti di finale proprio dal Milan, nel doppio scontro di metà aprile.

