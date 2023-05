Giorgia Meloni: «Basta fisco vessatorio, serve una riforma per la crescita» – Il video

All’Italia serve un «nuovo Patto fiscale», che assicuri maggiori garanzie «contro un fisco che troppo spesso sembra vessatorio». Questo il messaggio lanciato oggi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli Stati generali dei commercialisti. Una categoria, ha aggiunto la premier nel suo collegamento video, che ha «tutte le competenze per aiutare il decisore politico, affiancarlo nella definizione di norme spesso molto tecniche e nel processo di semplificazione della burocrazia, dove possibile». Ed è proprio ai commercialisti che Meloni chiede un aiuto per attuare il nuovo Patto fiscale, «un tassello fondamentale per ridare nuovo slancio alla nazione». A fine marzo, il consiglio dei ministri ha approvato la delega fiscale, ma il «cammino per dare piena e concreta attuazione alla riforma», precisa la premier, è solo all’inizio.

Per quanto riguarda gli obiettivi del governo in materia fiscale, la premier ha aggiunto: «Con la nostra riforma vogliamo: ridurre il carico fiscale; premiare chi produce e lavora di più con una tassa piatta agevolata sugli incrementi di salario; sostenere chi investe e assume in Italia secondo il principio “più assumi, meno tasse paghi”; e poi scrivere regole contabili chiare e certe per liberare le migliori energie della nostra nazione e rendere più attrattiva l’Italia a livello internazionale per chi vuole investire e produrre qui da noi». Se da un lato c’è la semplificazione burocratica, dall’altro l’esecutivo sta pensando anche a una riduzione delle sanzioni. O, per dirla con le parole di Meloni, alla «necessità di garantire una migliore proporzionalità del sistema sanzionatorio tributario per costruire un fisco più equo e capace di mettere soprattutto chi è più in difficoltà nelle condizioni di adempiere ai pagamenti senza ingiuste onerosità».

