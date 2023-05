Il collegamento disastroso da Napoli a Diritto e Rovescio, l’inviato spedito nell’unico posto senza tifosi dopo la vittoria dello scudetto

È la serata della festa Scudetto a Napoli mentre su Rete4 va in onda Diritto e Rovescio. Per la trasmissione di Paolo del Debbio impossibile ignorare l’evento per una città spesso al centro delle discussioni in studio, soprattutto per l’attenzione storicamente dedicata al Reddito di cittadinanza e alle tifoserie di favorevoli e contrari. E mentre quindi in studio si provava a discutere della fine del sussidio voluto dal governo Meloni, almeno così com’è stato concepito e conosciuto finora, in collegamento da Napoli c’era il telecronista tifoso Raffaele Auriemma, spedito da del Debbio appositamente per le strade della città in concomitanza con la festa scoppiata dopo il pareggio della squadra di Luciano Spalletti a Udine. Peccato però che il collegamento si rivela un mezzo flop: quando da studio parte il collegamento, Auriemma appare solo, circondato da un desolante vuoto, come se nulla fosse accaduto. L’inviato è riuscito nel complicato compito di trovare l’unico posto di Napoli deserto dopo la vittoria dello Scudetto. Da studio lo sfottò è inevitabile, con il conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani tra i più scatenati. Si arriva fino a tre collegamenti, tanto che il tutto comincia ad avere i contorni della farsa. Si deve quindi arrivare al quarto collegamento per riuscire a scorgere un gruppuscolo di quattro tifosi napoletani apparsi dietro Auriemma che mossi con un po’ di pietà gli si sono avvicinati per riempire il triste sfondo vuoto che lo aveva accompagnato prima di allora.

